Бастрыкин заинтересовался нарушением жилищных прав 85-летней блокадницы

Больше недели пенсионерка страдает от потопа в квартире.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования уголовного дела о нарушении прав пожилой жительницы дома на улице Ленсовета, – сообщает пресс-служба СК России.

Напомним, что с 8 января текущего года 85-летняя блокадница страдает от протечек в крыше дома. После сильных снегопадов ее квартиру подтапливает, в связи с чем на полу скапливаются лужи, а на стенах отклеиваются обои и образовывается грибок. Сын пенсионерки регулярно звонил в аварийную службу дома, но спустя неделю крыша так и не была отремонтирована.

По факту данного происшествия в региональном отделения СК России было возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности (238 УК РФ).

Глава ведомства дал поручение и.о. руководителя ГСУ СК России по г. Санкт-Петербургу Бобкову О.В. представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах. СК России

Ранее мы также писали о том, что в Петербурге был задержан 20-летний "дроп", обманувший пенсионерку на 20 тыс долларов США.

Фото: СК России