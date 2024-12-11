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Задержан 20-летний "дроп", обманувший пенсионерку на 20 тыс. долларов США в Петербурге
Сегодня, 8:59
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Задержан 20-летний "дроп", обманувший пенсионерку на 20 тыс. долларов США в Петербурге

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Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Полицейские Выборгского района задержали "дропа", который обманул пенсионерку. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

К правоохранителям в сентябре прошлого года обратилась 72-летняя женщина с Гданьской улицы с заявлением о том, что ей в мессенджере написал неизвестный, представившийся бывшим работодателем. Незнакомец рассказал о проведении опроса среди сотрудников на тему поддержки запрещенных организаций. 

После этого потерпевшей набрал еще один мужчина и заявил, что в отношении нее ведут следствие на предмет финансирования запрещенной организации, и убедил во дворе у дома по месту жительства передать 20 тыс. долларов США курьеру. Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

А 15 января на улице Есенина по подозрению в совершении этого преступления задержали молодого человека в возрасте 20 лет. 

Ранее в Калининском районе задержали студента, который помогал мошенникам обманывать пенсионеров. 

Фото: Piter.TV 

Теги: гданьская улица, дроп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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