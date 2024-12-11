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Бастрыкин поручил расследовать случай с травмой ребёнка в автобусе Петербурга
Сегодня, 13:41
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Бастрыкин поручил расследовать случай с травмой ребёнка в автобусе Петербурга

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10-летняя девочка повредила две ноги.

Глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по факту травмирования 10-летней девочки в автобусе в Санкт-Петербурге.

Напомним, 27 января водитель автобуса начал движение, не дождавшись, пока пассажиры закончат посадку. В результате двери зажали ногу девочки, и она упала на проезжую часть. Школьница получила ушибы обеих ног и была вынуждена обратиться за медицинской помощью.

В Главном следственном управлении СК России по Санкт-Петербургу по данному факту организована процессуальная проверка. Александр Бастрыкин поручил доложить о предварительных и окончательных результатах проверки.

Ранее Piter.TV сообщал, что петербурженка под действием наркотиков едва не задушила своего пятимесячного ребёнка.

Фото: Piter.TV

Теги: автобус, александр бастрыкин, зажало ногу, следственный комитет
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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