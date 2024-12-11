Бастрыкин поручил расследовать случай с травмой ребёнка в автобусе Петербурга

10-летняя девочка повредила две ноги.

Глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по факту травмирования 10-летней девочки в автобусе в Санкт-Петербурге.

Напомним, 27 января водитель автобуса начал движение, не дождавшись, пока пассажиры закончат посадку. В результате двери зажали ногу девочки, и она упала на проезжую часть. Школьница получила ушибы обеих ног и была вынуждена обратиться за медицинской помощью.

В Главном следственном управлении СК России по Санкт-Петербургу по данному факту организована процессуальная проверка. Александр Бастрыкин поручил доложить о предварительных и окончательных результатах проверки.

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Фото: Piter.TV