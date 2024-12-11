Девочку зажало в дверях автобуса в Санкт-Петербурге

Вечером 27 января в Санкт-Петербурге 10-летняя девочка получила травмы при посадке в автобус. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".
По предварительной информации, когда школьница поднималась в общественный транспорт, двери внезапно начали закрываться, защемив ей ногу. В результате девочка упала на асфальт.
Пострадавшую доставили в больницу, где ей обработали ушибы обеих голеней. В настоящее время ребенок находится дома. Обстоятельства происшествия, а также причина, по которой водитель не убедился в безопасности посадки перед закрытием дверей, выясняются.
Ранее Piter.TV сообщал, что младенец в Петербурге получил химические ожоги после ношения памперса.
Фото: Piter.TV
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