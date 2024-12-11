Девочку зажало в дверях автобуса в Санкт-Петербурге

Ногу ребёнка защемило, она упала на асфальт и сильно ударилась.

Вечером 27 января в Санкт-Петербурге 10-летняя девочка получила травмы при посадке в автобус. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

По предварительной информации, когда школьница поднималась в общественный транспорт, двери внезапно начали закрываться, защемив ей ногу. В результате девочка упала на асфальт.

Пострадавшую доставили в больницу, где ей обработали ушибы обеих голеней. В настоящее время ребенок находится дома. Обстоятельства происшествия, а также причина, по которой водитель не убедился в безопасности посадки перед закрытием дверей, выясняются.

Ранее Piter.TV сообщал, что младенец в Петербурге получил химические ожоги после ношения памперса.

Фото: Piter.TV