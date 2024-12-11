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Младенец в Петербурге получил химические ожоги после ношения памперса
Сегодня, 13:57
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Младенец в Петербурге получил химические ожоги после ношения памперса

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Мать пострадавшего намерена подать заявление в полицию.

В Приморском районе Санкт-Петербурга семимесячный мальчик получил травму из-за использования подгузника. Ребенка госпитализировали.

Как передает "Фонтанка", происшествие произошло в прошлый понедельник, 27 января. Врачи диагностировали у мальчика химический ожог ягодичной области. После оказания необходимой медицинской помощи ребенок был выписан для дальнейшего лечения дома.

Оказалось, что причиной травмы стали нестандартные подгузники. Родители заметили на одном из них полоску неизвестного происхождения. Мать пострадавшего намерена подать заявление в полицию.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти ребёнок получил ожог от загоревшегося электроодеяла.

 Фото: Piter.TV

Теги: происшествия, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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