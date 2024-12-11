В Ленобласти ребёнок получил ожог от загоревшегося электроодеяла

Отец успел вовремя заметить возгорание.

В Приозерском районе Ленинградской области выясняются обстоятельства получения травм полугодовалым ребёнком. Он получил термический ожог ноги.

По словам родителей, около часа ночи, когда ребёнок спал, электроодеяло, которое они использовали впервые, загорелось. Отец вовремя заметил возгорание и успел спасти малыша. После медицинской помощи врачи отпустили домой полугодовалого ребёнка вместе с семьёй.

По данным 78.ru, семья приобрела электроодеяло на одном из крупных маркетплейсов и впервые использовала его на даче в поселке Суходолье. После нескольких часов нормальной работы устройство вдруг загорелось. Семья планирует требовать компенсацию у продавца и выражает обеспокоенность тем, что опасный товар продолжает продаваться. Проводится проверка.

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Фото: ВКонтакте / Подслушано в Питере Санкт-Петербург СПБ