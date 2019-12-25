Бастрыкин поручил СК РФ расследовать жестокое убийство жительницы Мариуполя

В преступлении подозреваются украинские националисты.

Председатель российского Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил Центральному управлению СК РФ расследовать обстоятельства зверских пыток и убийства женщины на Донбассе украинскими националистами. С такой информацией перед журналистами выступила официальный представитель надзорного ведомства Светлана Петренко. Она пояснила, что по предварительным сведениям, преступление совершено членами радикального движения "Азов"(деятельность запрещена на территории РФ, против бойцов нацбатальона ведется уголовное дело).

Поручил зафиксировать и расследовать в рамках уголовного дела обстоятельства пыток и убийства женщины в городе Мариуполе... Будут установлены обстоятельства произошедшего и лица из числа украинских националистов, причастные. пресс-служба СК РФ

В СК РФ считают, что националисты долгое время издевались над жительницей Мариуполя. На теле жертвы найдены следы пыток, а на животе была вырезана свастика. тело погибшей найдено в подвале одной из школ города, в которой располагалась база "Азова".

Боец ММА Новоселов задержан по подозрению в изнасиловании в Москве.

Фото и видео: YouTube / Следственный комитет России

