Боец ММА Новоселов задержан по подозрению в изнасиловании в Москве

Спортсмен был доставлен в ОВД "Митино".

Боец ММА и чемпион Европы 2007 года по боевому самбо и единоборствам задержан по подозрению в изнасиловании в Москве. Об этом журналистам рассказали правоохранительные органы. Известно, что речь идет о Максиме Новоселове. Спортсмен известен зрителям по прозвищу "Безумный Макс". Мужчину поймали на северо-западе российской столицы.

Ночью 27 марта подозреваемый на улице в Москвы подверг 18-летнюю девушку, с которой познакомился накануне в развлекательном заведении, избиению, после чего …. и изнасиловал. Юлия Иванова, представитель СК РФ по Москве

В комментарии для ТАСС представитель Главного следственного управления Следственному комитету города Юлия Иванова объяснила, что ведется расследование уголовного дела по части 1 статьи 131 УК РФ (изнасилование) и части 1 статьи 132 УК РФ (иные насильственные действия сексуального характера). Подозреваемым стал уроженец Челябинской области. По предварительным сведениям, подозреваемого доставили в ОВД "Митино".

В Петербурге задержали экскурсовода за реабилитацию нацизма.

Фото и видео: Telegram / BAZA

