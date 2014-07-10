Бастрыкин заинтересовался конфликтом в автобусе в Петербурге, в котором пострадала девочка

Следователи организовали доследственную проверку по ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту противоправных действий в отношении девочки-подростка в Петербурге. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Известно, что в ходе конфликта в автобусе женщина ножницами нанесла 14-летнему ребенку резаные раны указательного, среднего пальцев и кисти правой руки. Пострадавшую доставили в Педиатрический университет, где ей потребовалась помощь микрохирургов.

Следователи организовали доследственную проверку по ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Председатель СК России поручил и. о. руководителя ГСУ СК по Санкт-Петербургу Бобкову О. В. доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах. Пресс-служба СК РФ

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Фото: пресс-служба СК РФ