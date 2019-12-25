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Петербурженка напала на шестиклассницу в подъезде на Шотмана
Сегодня, 9:53
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Петербурженка напала на шестиклассницу в подъезде на Шотмана

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Женщина схватила девочку за одежду, пытаясь отобрать у нее телефон под предлогом необходимости позвонить.

В среду, 11 сентября, в 16:00 в полицию Невского района поступило сообщение о нападении на шестиклассницу на лестничной площадке дома 11 корпус 1 по улице Шотмана. Как сообщили в ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, неизвестная женщина схватила девочку за одежду, пытаясь отобрать у нее телефон под предлогом необходимости позвонить.

Полицейские немедленно прибыли на место происшествия и задержали 27-летнюю подозреваемую, проживающую на Северном проспекте.

Возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 161 УК РФ (покушение на грабеж). Женщина задержана в соответствии со статьей 91 УПК РФ.

Ранее мы сообщили о том, что росгвардейцы обнаружили в Петербурге Ford Focus, использовавшийся при совершении мошеннических действий.

Фото: Piter.TV

Теги: криминал, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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