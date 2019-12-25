Росгвардейцы обнаружили в Петербурге Ford Focus, использовавшийся при совершении мошеннических действий

Автомобиль был замечен на Хасанской улице и направлялся в сторону проспекта Наставников.

Вечером в вторник, 10 сентября, группа сотрудников отдела вневедомственной охраны по Красногвардейскому району СПетербурга получила сообщение о поиске автомобиля марки Ford Focus, который предположительно использовался при совершении мошенничества.

По информации пресс-службы Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации Петербургу и Ленобласти, автомобиль был замечен на Хасанской улице и направлялся в сторону проспекта Наставников. Через 15 минут наряд Росгвардии обнаружил разыскиваемый автомобиль на той же улице и произвел задержание находящегося в нем 36-летнего водителя, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за кражу, а также трех пассажиров возрастом 27, 28 и 40 лет.

Всех задержанных граждан доставили в 13-й отдел полиции, а затем передали инициаторам розыска для дальнейших разбирательств.