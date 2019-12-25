Росгвардейцы задержали нетрезвого петербуржца, проникшего ночью в помещение столовой

Он разбил входную дверь.

В Петербурге сотрудники Росгвардии задержали нетрезвого мужчину, проникшего ночью в помещение столовой. Подробности рассказали в пресс-службе вневедомственной охраны.

Около часа ночи 8 сентября сотрудники отдела вневедомственной охраны получили информацию о том, что персонал ТРК на Бестужевской улице воспользовался кнопкой тревожной сигнализации.

К прибывшему наряду Росгвардии обратился охранник, сообщивший, что по камерам видеонаблюдения заметил мужчину, который разбил стекло закрытой входной двери, после чего проник в помещение столовой на территории торгового комплекса.

Сотрудники Росгвардии задержали нетрезвого 53-летнего мужчину и доставили его в полицию.

Фото: пресс-служба вневедомственной охраны по СПб и ЛО