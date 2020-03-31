Бастрыкин заинтересовался танцами москвичей под немецкие марши времен ВОВ в Петербурге

По данному факту следственные органы ГСУ СК РФ по городу организовали процессуальную проверку по ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма).

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту противоправных действий молодых людей в Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства 19 августа.

Напомним, трое 20-летних москвичей, выйдя из салона каршеринга, устроили танцы под немецкие марши времен ВОВ на Васильевском острове. При этом туристы обнажались и демонстрировали жесты, визуально схожие с приветствием войск нацисткой Германии. Их задержали на Московском вокзале и доставили в полицию.

По данному факту следственные органы ГСУ СК РФ по Петербургу организовали процессуальную проверку по ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма).

Глава ведомства поручил и. о. руководителя ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Парастаевой М. Г. представить доклад о ходе проведения проверки и установленных обстоятельствах. Пресс-служба СК РФ

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Фото: Информационный центр СК РФ