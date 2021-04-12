Власти Барнаула ввели режим повышенной готовности из-за ЧП на ТЭЦ-2

Ранее на ТЭЦ-2 обрушилась верхняя часть дымовой трубы.

Накануне на ТЭЦ-2 в Барнауле обрушилась верхняя часть дымовой трубы. Власти Барнаула ввели в городе режим повышенной готовности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на "Сибирскую генерирующую компанию".

По итогам совещания принято решение ввести в краевой столице режим повышенной готовности. Глава города Вячеслав Франк дал поручение проводить мониторинг температуры в помещениях социальных учреждений и многоквартирных домах, особое внимание уделить учреждениям здравоохранения. из сообщения "Сибирской генерирующей компании"

Инцидент произошел вечером 11 апреля. Пострадавших нет. В компании рассказали, что ТЭЦ продолжает работу. Это стало возможным, благодаря введению в работу резервного теплоисточника.

Отметим, ТЭЦ-2 ввели в эксплуатацию в 1955 году.

Ранее СМИ сообщали, что Израиль причастен к взрыву на ядерном объекте в Иране.

Видео: ВК / Инцидент Барнаул