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СМИ посчитали позорной речь Джо Байдена с трибуны ООН

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Журналистка телеканала Fox News Лора Инграхам считает, что Байден поставил интересы мирового сообщества выше интересов Соединенных Штатов. Инграхам назвала обращение главы Белого дома "безвкусной" и "глобалистской" капитуляцией.

Ранее позицию корреспондента поддержал сенатор от штата Арканзас Том Коттон, сказав, что Байден "вошел в ООН и прикрепил гигантский знак "Пни меня" на спину дяди Сэма".

Накануне на 76-й сессии Генассамблеи Байден объявил об окончании "эпохи войн" и о начале "эпохи дипломатии". Он также призвал страны сплотиться перед охватившими мир кризисами. Также Байден перепутал США и ООН в своей речи на Генассамблее.

Видео: YouTube / Fox News

Теги: байден, оон
Категории: Мировые новости, Лента новостей,

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