На Вознесенском проспекте после столкновения самоката и пешехода владелица двухколесного транспорта попала в больницу

В Петербурге все чаще горожане попадают под самокаты. Но в этот раз травмы получила самокатчица.

В ночь на 19 июня в НИИ им. Джанелидзе поступила 28-летняя владелица самоката. По словам пострадавшей, ее сбил пешеход. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Необычное ДТП произошло у дома № 39 по Вознесенскому проспекту, когда девушка мчалась на электросамокате встречать рассвет.

У пациентки диагностировали черепномозговую травму, сотрясение мозга, ушибы и гематомы. По словам медиков, от дамы сильно пахло алкоголем. Сейчас она находится в больнице в удовлетворительном состоянии.

Ранее на Piter.tv сообщили, что кикшеринговые компании исчезли с улиц Петербурга, но обещали вернуться. После участившихся случаев ДТП с участием электросамокатов власти Петербурга стали разрабатывать правила пользования кикшерингом. Было решено, что в Центральном и Петроградском районе скорость движения на самокате не должна превышать более 10 км/час.

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