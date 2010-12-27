Автоэксперт оценил работу парконов на дорогах Петербурга

По его мнению, система не помогает организации дорожного движения.

В нескольких районах Петербурга активизировались парконы. Они будут ловить нарушителей парковки, которые могут затруднить чистку снега.

Автоэксперт Вячеслав Субботин в разговоре с Piter.tv прокомментировал эффективность работы этих мобильных комплексов.

Парконы – это система, точнее, автомобиль, оборудованный четкой камерой, которая считывает номера машин и отправляет информацию в центр организации дорожного движения (ЦОДД). Это используется для тех, кто неправильно припаркован: в запрещенном месте или без оплаты.

"Информация передается прямо из автомобиля. Номера считываются во время поездки и сверяются с базой в ЦОДД. Нарушителям штраф выписывается автоматически. Больше система работает даже не по дорожным знакам, а по координатам GPS", – отмечает эксперт.

У каждого автомобиля, оборудованного камерами, есть свой маршрут, по которому он должен проезжать раз в пятнадцать минут, чтобы фиксировать нарушения.

"Эти штрафы сегодня, к сожалению, поставлены на поток. Здесь нет разговора о безопасности и организации движения. Штрафов сейчас – на миллиарды рублей. Система эффективна с точки зрения зарабатывания денег, на дорогах ничего особо не меняется. Просто людей затравят, организации движения это не поможет. Парконы служат для сбора денег. Я отношусь к ним отрицательно", – сетует Субботин.

Начинать нужно с организации дорог, а не с борьбы с парковками, считает эксперт. Инфрастуктура, знаки, развязки, разделение потоков между собой – первоочередная задача для ответственных за дороги и порядок на них. А нарушителей, уверен Субботин, на самом деле не так уж много. Подавляющее большинство граждан законопослушны и соблюдают правила. Однако парконы награждают штрафами и невиновных автомобилистов.

"Деньги парконы будут драть даже за ненарушение правил. В Москве через это уже прошли, но толком движение не организовали. Люди начнут опасаться получать штрафы, перестанут парковаться, например, на пешеходных переходах, но это же не большинство автомобилистов", – подчеркивает Субботин.

Альтернатив парконам, кроме живых людей, выписывающих те же штрафы, нет, говорит эксперт. Суть та же, но парконы успевают гораздо больше. Система мобильных фиксаторов нарушений может появиться во всех городах России, это касается не только миллионников, уверен Субботин. Один только Петербург будут обслуживать сотни и тысячи автомобилей с камерами.

Ранее в Piter.tv рассказывали о том, что к 2022 году в России появятся дроны для перевозки больших грузов.

Фото: Piter.tv