Парконы помогут Петербургу следить за дорогами

Мобильную новинку опробует Калининский район.

С 23 сентября Калининский район присоединится к районам города, которые ловят нарушителей с помощью парконов, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по городу и области. Такие мобильные устройства уже работают на Лиговке, Петроградке и Пулковском шоссе. Их интересует припаркованный транспорт, который усложнит уборку снега в зиму. Так подготавливают водителей к снежному времени года.

Также будут фиксироваться нарушения требования дорожных знаков: запрещенные остановки или стоянки. Автонарушителей будут привлекать к административной ответственности и выписывать штрафы.



Подобные комплексы парконов до конца года появятся в Центральном, Василеостровском, Московском районах Петербурга. В перспективе – во всех точках города.



Ранее мы писали, что в падении петербурженки на линию электропередач обвинен инструктор по парапланеризму.

Фото: kalininnews.ru