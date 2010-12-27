В падении петербурженки на линию электропередач обвинен инструктор по парапланеризму

Потерпевшая не прошла полный курс обучения, который ей обещали.

В понедельник, 23 сентября, стало известно, что в падении петербурженки на линию электропередач обвинили руководителя парапланерного клуба "СпортАвиаСервис". Об этом сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СК России.

По данным ведомства, потерпевшая не прошла полный курс обучения, который ей обещали. Руслан Хохлачев обвинен в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Следствием установлено, что потерпевшая находилась в опасной для ее жизни и здоровья ситуации, не пройдя полный курс обучения согласно ранее указанному учебному плану сказано в сообщении

Напомним, что Елена Кузнецова проходила обучение в школе "СпортАвиаСервис" в середине октября в прошлом году. Следствие выяснило, что девушку допустили к самостоятельным полетам после двадцати занятий. Отметим, что Руслан Хохлачев не присутствовал при полете своей ученицы. Девушку отнесло ветром на 200 метров, где она и попала на пришоссейную линию электропередачи. В результате Елена получил ожоги верхних конечностей, причинившие ее здоровью вред средней тяжести.

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