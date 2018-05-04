К 2022 году в России появятся дроны для перевозки больших грузов

Через три года начнется серийное изготовление.

К 2022 году в России появятся тяжеловесные дроны, которые будут перевозить грузы. Устройства смогут достигать скорости до 180 километров в час. Грузоподъемность летающих аппаратов составит до 80 килограммов. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на информационное бюро Национальной технологической инициативы.

Создатели объясняют, что дроны имеют высокую устойчивость к ветру и сложным погодным условиям. Они предусмотрели перевозку грузов на расстояние более 270 километров.

В ближайшее время разработчики из "Аэроксо" закончат опытно-конструкторские работы. После этого начнутся полномасштабные летные и наземные испытания. Серийное производство планируется запустить через три года.

Использовать модифицированные дроны российские предприниматели смогут в почтовой сфере, в местностях с неразвитой дорожной сетью или на объекты, разделенные морем.

Ранее Piter.tv писал о том, что дети из Первомайской школы освоят 3D моделирование и управление дронами.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/