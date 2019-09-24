Дети из Первомайской школы освоят 3D моделирование и управление дронами

В селе Первомайское открылся Центр образования "ТОЧКА РОСТА" который создали по программе национального проекта "Образование" и федерального проекта "Современная школа". "Точка роста" позволит подрастающей молодежи освоить современные технологии и выйти на новый уровень обучения.

Одна из новых для нас технологий, это технология виртуальной реальности. Дети с удовольствием изучают скелет, который нужно сложить из косточек. И они понимают, что эта технология будущего мира. У нас есть приложение "Обучение работе экскаваторощика", и такое же виртуальное обучение может быть любой профессии. Это такой новый, современный подход к образовательной деятельности. Ольга Карманова, руководитель ЦО "Точка роста"

Кабинеты Центра оснащенные самым современным оборудованием и техническими новинками - это планшетные ноутбуки, очки виртуальной реальности, дроны, 3D принтер и многое другое. Ребята смогут моделировать предметы и распечатывать их на 3D принтере, научатся технологии съемки с квадрокоптера а так же управлять экскаватором с помощью очков виртуальной реальности.

Видео: Piter.tv