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Автобусный маршрут № 267 решили продлить до Финляндского вокзала
Сегодня, 16:30
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Автобусный маршрут № 267 решили продлить до Финляндского вокзала

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По словам Александра Беглова, об этом его попросили жители Приморского района.

Маршурт автобуса №267 решили продлить до Финляндского вокзала. Сейчас он останавливается у станции метро "Выборгская", не доезжая до "Площади Ленина". Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Автобусный маршрут появился с 1 апреля. Он курсирует между Суздальским шоссе и "Выборгской", проезжает "Пионерскую" и "Лесную". На линии работают 15 автобусов большой вместимости. До Финляндского вокзала они будут доезжать с 1 мая. 

Отмечается, что низкопольные автобусы работают на экологически чистом газомоторном топливе.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что со вторым и третьим этапом транспортной реформы в Петербурге могут возникнуть трудности. 

Фото: Telegram / Александр Беглов

Теги: автобусный маршрут, транспортная реформа
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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