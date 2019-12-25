Автобусный маршрут № 267 решили продлить до Финляндского вокзала

По словам Александра Беглова, об этом его попросили жители Приморского района.

Маршурт автобуса №267 решили продлить до Финляндского вокзала. Сейчас он останавливается у станции метро "Выборгская", не доезжая до "Площади Ленина". Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Автобусный маршрут появился с 1 апреля. Он курсирует между Суздальским шоссе и "Выборгской", проезжает "Пионерскую" и "Лесную". На линии работают 15 автобусов большой вместимости. До Финляндского вокзала они будут доезжать с 1 мая.

Отмечается, что низкопольные автобусы работают на экологически чистом газомоторном топливе.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что со вторым и третьим этапом транспортной реформы в Петербурге могут возникнуть трудности.

Фото: Telegram / Александр Беглов