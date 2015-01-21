На Витебском проспекте произошло ДТП с участием четырех легковушек

Из-за аварии на данном участке собралась пробка около двух километров.

Утром на Витебском проспекте пробку создали четыре легковушки. Об этом сообщил читатель Piter.tv.

Утром 13 декабря на Витебском проспекте (между Кузнецовской и Бассейной улицами) столкнулись Ford, Renault, Honda и Kia. Автомобили заняли левую и среднюю полосы, Honda вынесло на разделительную полосу. На момент съемки на месте ещё не было экстренных служб. Причины аварии предстоит выяснить, не исключено, что это произошло из-за погодных условий.

Из-за аварии на данном участке собралась пробка около двух километров.

Ранее на Выборгском шоссе случилось тройное ДТП с пострадавшей.

Видео: Piter.tv