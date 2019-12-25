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Массовое ДТП на ЗСД у тоннеля под рекой Смоленка спровоцировало пробку
Сегодня, 17:53
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Массовое ДТП на ЗСД у тоннеля под рекой Смоленка спровоцировало пробку

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Заторы на дорогах образовались также из-за еще одной аварии впереди и ремонтных работ. 

На ЗСД произошло массовое дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автомобилей. Об этом очевидцы рассказали в социальных сетях. 

Авария произошла около 17 часов на ЗСД у тоннеля под рекой Смоленка. В крайнем левом ряду столкнулись сразу три иномарки – Hyundai, Toyota и Skoda. Также досталось и внедорожнику Mitsubishi, который двигался в третьем ряду. 

Все автомобили двигались в сторону Васильевского острова, однако до него не доехали не только участники ДТП, но и другие автомобилисты с трудом до него добираются. Водители отмечают, что на ЗДС из-за аварии образовалась внушительная пробка. Судя по данным сервиса "Яндекс. Пробки" заторы на дорогах образовались также из-за еще одной аварии впереди и ремонтных работ. 

Ранее мы писали, что петербуржцы спасли котёнка на Западном скоростном диаметре.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Теги: зсд, массовое дтп, пробка
Категории: ДТП, Происшествия, Лента новостей, Новости СПб,

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