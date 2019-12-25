Массовое ДТП на ЗСД у тоннеля под рекой Смоленка спровоцировало пробку

Заторы на дорогах образовались также из-за еще одной аварии впереди и ремонтных работ.

На ЗСД произошло массовое дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автомобилей. Об этом очевидцы рассказали в социальных сетях.

Авария произошла около 17 часов на ЗСД у тоннеля под рекой Смоленка. В крайнем левом ряду столкнулись сразу три иномарки – Hyundai, Toyota и Skoda. Также досталось и внедорожнику Mitsubishi, который двигался в третьем ряду.

Все автомобили двигались в сторону Васильевского острова, однако до него не доехали не только участники ДТП, но и другие автомобилисты с трудом до него добираются. Водители отмечают, что на ЗДС из-за аварии образовалась внушительная пробка. Судя по данным сервиса "Яндекс. Пробки" заторы на дорогах образовались также из-за еще одной аварии впереди и ремонтных работ.

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