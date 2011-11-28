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Петербуржцы спасли котёнка на Западном скоростном диаметре
Сегодня, 1:14
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Петербуржцы спасли котёнка на Западном скоростном диаметре

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Писк крошечного котёнка, застрявшего в щели на ЗСД, молодые люди услышали с Яхтенного моста.

9 августа около 22 часов на участке Западного скоростного диаметра неподалёку от Зенит Арены жители Петербурга спасли котёнка, застрявшего в щели ограждения с наружной стороны. Писк животного молодые люди услышали снизу, с Яхтенного моста. Чтобы обнаружить, откуда исходят звуки, им пришлось сесть в машину и въехать на ЗСД. 

Вытащить котёнка удалось далеко не сразу: сначала небезразличные к его судьбе люди пытались вызвать экстренные службы по телефону 112, но, по их словам, в помощи им отказали. В итоге все закончилось благополучно; вытащив животное из щели своими силами, петербуржцы отвезли его в ветеринарную службу, где котёнка осмотрели специалисты и заключили, что он здоров. 
Историю обнаружения и спасения герои разместили в группе "ДТП и ЧП. Санкт-Петербург" в соцсети ВКонтакте. Там же они предложили желающим приютить у себя животное, которому дали прозвище "ЗСД". Долго искать желающих не пришлось.

Ранее в Москве спасли котенка, который провалился в водосток.

Фото: ВКонтакте/ДТП и ЧП. Санкт-Петербург 

Теги: бездомные животные, беспризорный котёнок, западный скоростной диаметр, котёнок зсд, мы в ответе за тех кого приручили, спасение котенка
Категории: Новости СПб, Картина дня, Лента новостей,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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Власов Артём
Сегодня 2:37

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