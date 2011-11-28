Петербуржцы спасли котёнка на Западном скоростном диаметре

Писк крошечного котёнка, застрявшего в щели на ЗСД, молодые люди услышали с Яхтенного моста.

9 августа около 22 часов на участке Западного скоростного диаметра неподалёку от Зенит Арены жители Петербурга спасли котёнка, застрявшего в щели ограждения с наружной стороны. Писк животного молодые люди услышали снизу, с Яхтенного моста. Чтобы обнаружить, откуда исходят звуки, им пришлось сесть в машину и въехать на ЗСД.



Вытащить котёнка удалось далеко не сразу: сначала небезразличные к его судьбе люди пытались вызвать экстренные службы по телефону 112, но, по их словам, в помощи им отказали. В итоге все закончилось благополучно; вытащив животное из щели своими силами, петербуржцы отвезли его в ветеринарную службу, где котёнка осмотрели специалисты и заключили, что он здоров.

Историю обнаружения и спасения герои разместили в группе "ДТП и ЧП. Санкт-Петербург" в соцсети ВКонтакте. Там же они предложили желающим приютить у себя животное, которому дали прозвище "ЗСД". Долго искать желающих не пришлось.

Ранее в Москве спасли котенка, который провалился в водосток.

Фото: ВКонтакте/ДТП и ЧП. Санкт-Петербург