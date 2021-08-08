В Москве спасли котенка, который провалился в водосток

В спасении котенка большую роль сыграла собака-спасатель.

Отряд "СпасРезерв" спас котенка из водостока в Москве. Видео опубликовала пресс-служба Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности российской столицы.

Отмечается, что жители дома на улице Коненкова услышали из подвала дома жалобное мяуканье и вызвали спасателей. Вскоре на место прибыл отряд "СпасРезерва". Было сразу определено, что источник мяуканья находится в водостоке.

Собака-спасатель по кличке Санни спустилась в яму и обозначила хозяину, что кот точно в трубе. Добровольцы спустились в подвал и буквально ткнули пальцем в небо, на самом деле в трубу, и им повезло: из дырочки показались холодная лапка и кончик хвостика. из сообщения Департамента ГОЧСиПБ

Сначала спасатели подумали, что обнаружили мертвое животное, однако вскоре котенок пошевелился. Через некоторое время отверстие в водостоке расширили и животное было извлечено. Котенка передали заявителям.

Ранее домашний кот Вася дал отпор дикому медведю и попал на видео.

Видео: Instagram / emer.mos