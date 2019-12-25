Археологи начали работу по созданию единого цифрового архива Старой Ладоги

Благодаря хорошей сохранности деревянных конструкций в условиях влажного анаэробного слоя, все найденные артефакты можно точно датировать методом дендрохронологии.

Институт истории материальной культуры Российской академии наук приступил к работе над созданием единого цифрового архива Старой Ладоги — одного из древнейших поселений на северо-западе России, пишет aif.spb.ru.

Старая Ладога представляет собой крупный археологический памятник, включающий более полусотни различных объектов, начиная от неолитических стоянок и заканчивая средневековыми крепостями, храмами и некрополями. Особенно важными являются сохранившиеся памятники VIII-XII веков, включая многослойное поселение Земляное городище. Старая Ладога возникла в середине VIII века и считается первым городским поселением Северной Руси, игравшим ключевую роль в европейской торговле и ремеслах.

Благодаря хорошей сохранности деревянных конструкций в условиях влажного анаэробного слоя, все найденные артефакты можно точно датировать методом дендрохронологии. Ученые планируют создать общую базу данных, которая объединит результаты многочисленных исследований, проведенных в регионе.

В пресс-релизе Института сообщается, что пользователи смогут ознакомиться с материалами более чем векового периода археологических изысканий в Старой Ладоге, включая экспедиции, проводившиеся еще в XX веке, изучить отчеты и рассмотреть трехмерные модели раскопок.

В Институте напоминают, что исследования на Земляном городище начались в 1909 году, и за это время ученые изучили около 3500 квадратных метров культурного слоя глубиной до 3-4 метров. Хотя эта работа принесла множество важных открытий, она также подчеркнула необходимость систематизировать все собранные материалы, значительная часть которых до сих пор остается неопубликованной. Некоторые данные требуют дополнительного анализа и уточнения.

Чтобы эффективно реализовать идею создания единой информационной системы, исследователи разработали новый метод обработки данных. Это позволило включить в базу более 700 архивных чертежей и изображений раскопок, поскольку аналогичные подходы для подобной работы ранее отсутствовали.

"Мы собираем, упорядочиваем и переводим в цифровой формат все предыдущие исследовательские материалы, подготавливая их для ввода в единую информационную систему. В нее войдут архивные документы, включая полевые записи, отчеты, предварительные и окончательные чертежи, описания находок и фотографии. Это огромная база данных, которую необходимо правильно интегрировать и снабдить удобными инструментами для расширенного поиска", — объясняет Станислав Васильев, старший научный сотрудник Центра спасательной археологии ИИМК РАН и кандидат исторических наук.

Стоит отметить, что недавнее постановление в области охраны культурных ценностей создало угрозу ландшафтам Ладоги, угрожая возможным строительством и разрушением памятников.

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Фото: Институт истории материальной культуры (ИИМК) РАН