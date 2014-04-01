Музейное агентство Ленобласти провело консервационные работы на Форельной башне в усадьбе Извара

Особый интерес вызывает уникальная система функционирования башни.

Музейное агентство Ленинградской области провело начальные консервационные работы на Форельной башне, расположенной в усадьбе Извара. Об этом сообщил заместитель председателя регионального правительства – глава Комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой.

Цой уточнил, что средства гранта направлены на разработку проектной документации для полного объёма реставрационных мероприятий памятника.

Форельная башня, находящаяся неподалеку от Музея-усадьбы Н. К. Рериха, представляет собой необычное строение, сочетающее в себе функции водонапорной башни, обеспечивающей водой сельскохозяйственные постройки, электростанции для усадебного комплекса и фермы по разведению форели. Особый интерес вызывает уникальная система функционирования башни, базирующаяся на использовании природных ресурсов местности, таких как водоемы, источники воды и естественный наклон ландшафта.

Ранее мы сообщили о том, что первые в 2025 году полевые работы начались в Ленобласти.

Фото: Telegram / Цой пишет