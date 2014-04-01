  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Музейное агентство Ленобласти провело консервационные работы на Форельной башне в усадьбе Извара
Сегодня, 16:55
108
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Музейное агентство Ленобласти провело консервационные работы на Форельной башне в усадьбе Извара

0 0

Особый интерес вызывает уникальная система функционирования башни.

Музейное агентство Ленинградской области провело начальные консервационные работы на Форельной башне, расположенной в усадьбе Извара. Об этом сообщил заместитель председателя регионального правительства – глава Комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой.

Цой уточнил, что средства гранта направлены на разработку проектной документации для полного объёма реставрационных мероприятий памятника.

Форельная башня, находящаяся неподалеку от Музея-усадьбы Н. К. Рериха, представляет собой необычное строение, сочетающее в себе функции водонапорной башни, обеспечивающей водой сельскохозяйственные постройки, электростанции для усадебного комплекса и фермы по разведению форели. Особый интерес вызывает уникальная система функционирования башни, базирующаяся на использовании природных ресурсов местности, таких как водоемы, источники воды и естественный наклон ландшафта.

Ранее мы сообщили о том, что первые в 2025 году полевые работы начались в Ленобласти.

Фото: Telegram / Цой пишет

Теги: ленобласть, музейное агентство ленинградской области
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии