Первые в 2025 году полевые работы начались в Ленобласти

На данном этапе ведется подготовка почвы к предстоящей посевной кампании, включая боронование многолетних трав.

В Ломоносовском районе Ленинградской области стартовали первые весенние полевые работы на территории хозяйства "Предпортовый".

На данном этапе ведется подготовка почвы к предстоящей посевной кампании, включая боронование многолетних трав. Эта информация была предоставлена пресс-службой областной администрации.

Боронование, в отличие от вспашки, позволяет улучшить структуру уже подготовленного грунта, разрушает образовавшуюся корку и разбивает крупные комья земли. Этот процесс помогает сохранить влагу в почве, предотвращает излишнее испарение и обеспечивает необходимое насыщение кислородом, создавая оптимальные условия для будущих посевов.

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