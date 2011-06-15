Каждый третий житель Ленобласти сталкивается с фейками в интернете

Борьба с мошенничеством и деструктивным поведением в интернете, особенно среди молодежи, занимает важное место в повестке дня Ленинградской области.

Комитет по печати Ленинградской области вместе с Центром управления регионом провели исследование, чтобы выяснить, какие трудности испытывают местные жители при использовании социальных сетей.

Результаты показали, что 35% пользователей интернета часто сталкиваются с фальшивыми новостями — недостоверной информацией. Около 20% жалуются на агрессивное поведение других пользователей в комментариях, а 18% столкнулись с мошенническими действиями, поделился председатель комитета по печати Тимур Зайнуллин.

Борьба с мошенничеством и деструктивным поведением в интернете, особенно среди молодежи, занимает важное место в повестке дня Ленинградской области. Было несколько случаев, когда провокаторы, используя оскорбления и распространяя ложные сведения, пытались подстрекать жителей к незаконным действиям. Правильное решение этой проблемы заключается в повышении правовой грамотности и медиаграмотности. Прокуратура Ленинградской области активно помогает нам в этом деле, добавили в комитете по печати.

Кроме того, жителям Ленинградской области рекомендуют пользоваться официальными сообществами органов власти во "ВКонтакте" для проверки достоверности информации. Эти платформы позволяют пользователям задавать интересующие их вопросы и сообщать о проблемах, обеспечивая защиту от агрессии со стороны других участников.

Ранее мы сообщили о том, что свыше 25 тыс. школьников в Ленобласти готовятся к проведению экзаменов.

Фото: Pxhere