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Свыше 25 тыс. школьников в Ленобласти готовятся к проведению экзаменов
Сегодня, 14:31
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Свыше 25 тыс. школьников в Ленобласти готовятся к проведению экзаменов

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Во время заседания регионального правительства губернатор Александр Дрозденко акцентировал внимание на высоком уровне подготовки.

В Ленинградской области началась подготовка к школьным экзаменам, дистанционный этап которых стартовал 21 марта, а основной период начнется в конце мая. Эти данные были предоставлены пресс-службой областной администрации.

Во время заседания регионального правительства губернатор Александр Дрозденко акцентировал внимание на высоком уровне подготовки к экзаменам и дал поручение обеспечить максимальную безопасность на всех этапах процедуры.

Всего в экзаменах примут участие 25 268 школьников из Ленинградской области.

 Ранее мы сообщили о том, что Ленобласть лидирует по темпу роста продолжительности жизни.

Фото: Комитет образования Ленинградской области

Теги: ленобласть, школы
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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