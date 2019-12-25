Свыше 25 тыс. школьников в Ленобласти готовятся к проведению экзаменов

Во время заседания регионального правительства губернатор Александр Дрозденко акцентировал внимание на высоком уровне подготовки.

В Ленинградской области началась подготовка к школьным экзаменам, дистанционный этап которых стартовал 21 марта, а основной период начнется в конце мая. Эти данные были предоставлены пресс-службой областной администрации.

Во время заседания регионального правительства губернатор Александр Дрозденко акцентировал внимание на высоком уровне подготовки к экзаменам и дал поручение обеспечить максимальную безопасность на всех этапах процедуры.

Всего в экзаменах примут участие 25 268 школьников из Ленинградской области.

Ранее мы сообщили о том, что Ленобласть лидирует по темпу роста продолжительности жизни.

Фото: Комитет образования Ленинградской области