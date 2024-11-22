Петербуржцам рассказали о жизни и творчестве убитого в центре города архитектора Супоницкого

Он являлся заслуженным членом Союза архитекторов с 1983 года и возглавлял собственную архитектурную мастерскую, где создал целый ряд известных городских объектов, формирующих лицо современного Петербурга.

В среду, 8 октября, в центре Петербурга произошла трагедия: оборвалась жизнь известного архитектора Александра Супоницкого, его застрелил сосед. Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело. О биографии покойного и его достижениях пишет spb.aif.ru.

Архитектору Александру Супоницкому исполнилось 73 года. Он являлся заслуженным членом Союза архитекторов с 1983 года и возглавлял собственную архитектурную мастерскую, где создал целый ряд известных городских объектов, формирующих лицо современного Петербурга. Супоницким разработаны проекты, включающие знаменитую станцию метрополитена "Горьковская", корпус Политехнического университета, Невскую ратушу, яхт-клуб "Восточный", дилерские центры BMW и Rolls-Royce.

Творчество Супоницкого хорошо известно далеко за пределами Петербурга — его проекты украшают Москву, Астану, Тель-Авив и другие крупные города мира. Несмотря на преклонный возраст, в последние годы он продолжал заниматься творчеством и вдохновлял коллег. У архитектора осталась супруга, обладательница титула Missis World Russian Beauty, и 10-летняя дочь.

Фото: пресс-служба ГК "СУАРТ"