Задушившая новорожденную дочь петербурженка отправлена в СИЗО до января

Ребенок погиб на месте от полученных повреждений.

Куйбышевский районный суд Петербурга арестовал женщину, обвиняемую в убийстве дочери 2025 года рождения. Она заключена под стражу до января следующего года, передает 21 ноября телеканал "Санкт-Петербург".

Напомним, трагедия произошла в квартире в Апраксином переулке. Подсудимая, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, избила девочку, после чего задушила. Ребенок погиб на месте от полученных повреждений. Тело злоумышленница положила в сумку и спрятала в диван.

Фото: пресс-служба прокуратуры

Обвиняемую задержали накануне. Женщина уже привлекалась к уголовной ответственности, злоупотребляла алкоголем и употребляла наркотики.

Ранее на Piter.TV: петербурженка ударила своего бывшего в глаз ножом на Среднерогатской.

Главное фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга