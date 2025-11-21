  1. Главная
Задушившая новорожденную дочь петербурженка отправлена в СИЗО до января
Сегодня, 14:58
Ребенок погиб на месте от полученных повреждений.

Куйбышевский районный суд Петербурга арестовал женщину, обвиняемую в убийстве дочери 2025 года рождения. Она заключена под стражу до января следующего года, передает 21 ноября телеканал "Санкт-Петербург"

Напомним, трагедия произошла в квартире в Апраксином переулке. Подсудимая, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, избила девочку, после чего задушила. Ребенок погиб на месте от полученных повреждений. Тело злоумышленница положила в сумку и спрятала в диван. 

Фото: пресс-служба прокуратуры 

Обвиняемую задержали накануне. Женщина уже привлекалась к уголовной ответственности, злоупотребляла алкоголем и употребляла наркотики. 

Ранее на Piter.TV: петербурженка ударила своего бывшего в глаз ножом на Среднерогатской. 

Главное фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга 

