Петербурженку обвиняют в убийстве новорожденной дочки в квартире в Апраксином переулке
Сегодня, 9:41
Нетрезвая мать девочки задушила ее, спрятала в сумку в диван, а потом скрылась.

Следователи возбудили уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ в отношении обвиняемой в убийстве младенца. Об этом рассказали в ГСУ СК РФ по Петербургу. 

Накануне отец ребенка прибыл в квартиру дома в Апраксином переулке, где обнаружил его тело с явными признаками насильственной смерти. Предварительно, ночью 7 ноября нетрезвая мать девочки задушила дочку 2025 года рождения, спрятала в сумку в диван, а потом скрылась. 

Следователь и криминалист осмотрели место преступления, назначены необходимые судебные экспертизы. 

Кроме того, в связи с наличием сведений о нахождении обвиняемой на специализированном учете за ненадлежащее выполнение родительских обязанностей, следствием будет дана правовая оценка действиям (бездействию) ответственных должностных лиц. 

Пресс-служба СК РФ 

Женщину задержали, ей предъявлено обвинение. Следствие ходатайствует об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. 

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу 

Теги: криминал, убийство
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

