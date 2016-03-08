Петербурженку обвиняют в убийстве новорожденной дочки в квартире в Апраксином переулке

Нетрезвая мать девочки задушила ее, спрятала в сумку в диван, а потом скрылась.

Следователи возбудили уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ в отношении обвиняемой в убийстве младенца. Об этом рассказали в ГСУ СК РФ по Петербургу.

Накануне отец ребенка прибыл в квартиру дома в Апраксином переулке, где обнаружил его тело с явными признаками насильственной смерти. Предварительно, ночью 7 ноября нетрезвая мать девочки задушила дочку 2025 года рождения, спрятала в сумку в диван, а потом скрылась.

Следователь и криминалист осмотрели место преступления, назначены необходимые судебные экспертизы.

Кроме того, в связи с наличием сведений о нахождении обвиняемой на специализированном учете за ненадлежащее выполнение родительских обязанностей, следствием будет дана правовая оценка действиям (бездействию) ответственных должностных лиц. Пресс-служба СК РФ

Женщину задержали, ей предъявлено обвинение. Следствие ходатайствует об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу