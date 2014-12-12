В США посетители спасли сотрудницу зоопарка от аллигатора

Инцидент произошел, когда к террариуму подошли дети, отмечавшие день рождения. Аллигатор схватил смотрительницу за руку и потащил в воду.
На помощь пришли двое посетителей: один забрался в вольер и держал аллигатора, другой помогал женщине выбраться. В итоге, сотрудница отделалась несерьезной травмой руки.
Сотрудники зоопарка выразили благодарность мужчинам на спасение своего тренера.
Ранее стало известно, что петербуржцы смогут выбрать имя для детеныша гиббонов в Ленинградском зоопарке.
Видео: Youtube/Momento Diario
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