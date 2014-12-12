В США посетители спасли сотрудницу зоопарка от аллигатора

Аллигатор напал на сотрудницу в американском Центре рептилий.

Инцидент произошел, когда к террариуму подошли дети, отмечавшие день рождения. Аллигатор схватил смотрительницу за руку и потащил в воду.

На помощь пришли двое посетителей: один забрался в вольер и держал аллигатора, другой помогал женщине выбраться. В итоге, сотрудница отделалась несерьезной травмой руки.

Сотрудники зоопарка выразили благодарность мужчинам на спасение своего тренера.

Ранее стало известно, что петербуржцы смогут выбрать имя для детеныша гиббонов в Ленинградском зоопарке.

Видео: Youtube/Momento Diario