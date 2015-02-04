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Петербуржцы могут выбрать имя для детеныша гиббонов в Ленинградском зоопарке
Сегодня, 13:20
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Петербуржцы могут выбрать имя для детеныша гиббонов в Ленинградском зоопарке

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Свой вариант можно предложить, если вы планируете посетить зоопарк.

Посетители Ленинградского зоопарка могут выбрать имя для новорожденного гиббона. Сегодня, 14 августа, детенышу исполняется год, а зоопарку — 156 лет. 

Малышка родилась от пары белоруких гиббонов Персея и Габины. Почти все время она проводит с мамой, но также играет со своей сестрой Эллиной и наблюдает за людьми. Детеныш начинает пробовать взрослую пищу, ей нравится перец, вареные яйца и морковка. 

Имя должно быть греческим. Предложить свои варианты можно с 14 по 29 августа. Для этого нужно бросить бумажку в ящик у вольера в гиббонами. Укажите свои контактные данные: победитель получит 2 билета в зоопарк. Итоги подведут 1 сентября. 

Ранее в Ленинградском зоопарке показали, как медведица прыгает за свеклой. 

Фото: ВКонтакте / Ленинградский зоопарк

Теги: гиббон, имя, ленинградский зоопарк
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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