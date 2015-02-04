Петербуржцы могут выбрать имя для детеныша гиббонов в Ленинградском зоопарке

Свой вариант можно предложить, если вы планируете посетить зоопарк.

Посетители Ленинградского зоопарка могут выбрать имя для новорожденного гиббона. Сегодня, 14 августа, детенышу исполняется год, а зоопарку — 156 лет.

Малышка родилась от пары белоруких гиббонов Персея и Габины. Почти все время она проводит с мамой, но также играет со своей сестрой Эллиной и наблюдает за людьми. Детеныш начинает пробовать взрослую пищу, ей нравится перец, вареные яйца и морковка.



Имя должно быть греческим. Предложить свои варианты можно с 14 по 29 августа. Для этого нужно бросить бумажку в ящик у вольера в гиббонами. Укажите свои контактные данные: победитель получит 2 билета в зоопарк. Итоги подведут 1 сентября.

Ранее в Ленинградском зоопарке показали, как медведица прыгает за свеклой.

Фото: ВКонтакте / Ленинградский зоопарк