В Ленинградском зоопарке показали, как медведица прыгает за свеклой

Медведица пытается поймать лакомство как можно скорее.

В Ленинградском зоопарке показали, как медведица Хаарчаана "охотится" за свеклой. Этот овощь является ее любимым лакомством. Ради свеклы животное готово делать "немыслимые и грандиозные прыжки в воду", отметила пресс-служба.

Ежедневно Хаарчаана получает около 2 кг свеклы. В день рождения Ленинградского зоопарка, 14 августа, медведица получит особое лакомство, однако пока не раскрывается, какое именно. Кормить животное будут в 14:00. В этот день зоопарку исполнится 156 лет. Всем детям подарят по бесплатному фирменному мороженому.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что после смерти белой медведицы Услады в пару к Хаарчаане хотят приобрести самца.

Видео: Piter.TV