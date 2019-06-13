Видео: "Алые паруса" прошли под разведенным Троицким мостом

В ночь с 12 на 13 июня в Санкт-Петербурге проходила репетиция.

В Санкт-Петербурге в ночь с 12 на 13 июня прошла репетиция праздника выпускников "Алые паруса". Самый главный праздник выпускников состоится уже на следующей неделе, 23 июня.

Сегодня ночью в Петербурге разводили только один мост - Троицкий. Под ним и прошел с поднятыми алыми парусами бриг "Россия. Судно петербуржцы уже видели утром 4 июня на Анлгийской набережной. Бриг возвращался после очередной репетиции. На протяжении многих лет под алыми парусами в Неву входило шведское судно "Три короны". В 2019 году специально для праздника была построена бригантина "Россия".

Генеральная репетиция праздника состоится в ночь с 22 на 23 июня. Начало первого прогона запланировано на 22:00. Второй прогон начнется в 23:00. И уже в полночь корабль предстанет во всей красе. Полноценного салюта не будет, но пару залпов все-таки могут дать.

5 июня по Троицкому мосту военная техника привезла понтоны для праздника "Алые паруса.

Фото и видео: Piter.TV