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Видео: по Троицкому мосту военная техника везет понтоны для праздника "Алые паруса"

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140 понтонов установят на Неве для запуска фейерверка.

Меньше месяца осталось до праздника выпускников "Алые паруса". Пока школьники зубрят материалы и сдают экзамены, в городе идет подготовка к торжественному событию. Так поздним вечером 4 июня петербуржцы заметили огромную колонну военной техники, которая перевозила понтоны.

К подготовке приступили военные инженеры Западного военного округа – инженерно-саперные подразделения начали тактическое занятие по наведению понтонов на Неве.

На воде их будет 140 штук, из них получится площадка для фейерверка, которым завершается праздник выпускников. Все работы инженеры проводят в позднее время суток, чтобы в городе не образовывались пробки. Установка понтонов закончится 15 июня.

Днем ранее петербуржцы заметили на Английской набережной "Алые паруса".
Фото и видео: Piter.TV

Теги: алые паруса, зво, понтоны, троицкий мост
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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