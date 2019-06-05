Видео: по Троицкому мосту военная техника везет понтоны для праздника "Алые паруса"

140 понтонов установят на Неве для запуска фейерверка.

Меньше месяца осталось до праздника выпускников "Алые паруса". Пока школьники зубрят материалы и сдают экзамены, в городе идет подготовка к торжественному событию. Так поздним вечером 4 июня петербуржцы заметили огромную колонну военной техники, которая перевозила понтоны.

К подготовке приступили военные инженеры Западного военного округа – инженерно-саперные подразделения начали тактическое занятие по наведению понтонов на Неве.

На воде их будет 140 штук, из них получится площадка для фейерверка, которым завершается праздник выпускников. Все работы инженеры проводят в позднее время суток, чтобы в городе не образовывались пробки. Установка понтонов закончится 15 июня.

Днем ранее петербуржцы заметили на Английской набережной "Алые паруса".

Фото и видео: Piter.TV