Утром петербуржцы заметили на Английской набережной "Алые паруса"

Праздник "Алые паруса" состоится 23 июня.

Совсем скоро, по окончании школьных экзаменов, состоится грандиозный праздник "Алые паруса". Бригантина "Россия" еще в конце мая прибыла в город на Неве и пришвартовалась у моста Лейтенанта Шмидта. Сегодня с утра корабль с алыми парусами петербуржцы заметили у Английской набережной. В Петербурге началась практическая подготовка к самому красивому празднику выпускников – "Алые Паруса".

На протяжении многих лет под алыми парусами в Неву входило шведское судно "Три короны". В 2019 году специально для праздника была построена бригантина "Россия".

Генеральная репетиция праздника состоится в ночь с 22 на 23 июня. Начало первого прогона запланировано на 22:00. Корабль войдет в Неву без парусов, путь занимает примерно 23 минуты. Второй прогон начнется в 23:00. Корабль с частично поднятыми алыми парусами пройдет по своей навигации. И уже в полночь корабль предстанет во всей красе. Полноценного салюта не будет, но пару залпов все-таки могут дать.

В Петербурге объявили кастинг на "Алые паруса". Победители получат шанс выступить на большой сцене Дворцовой площади.

Фото и видео: Piter.TV