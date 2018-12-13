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В Петербурге объявили кастинг на "Алые паруса"
Сегодня, 18:45
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге объявили кастинг на "Алые паруса"

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Победители получат шанс выступить на большой сцене Дворцовой площади.

В Северной столице стартовал прием заявок на кастинг  "Алых парусов". Об этом информирует пресс-служба Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.

Так, петербуржцы смогут выступить в вокально-инструментальном и вокально-танцевальном направлениях. В ведомстве отметили, что участие групп и сольных исполненителей в направление рок -исключается. Также на  российский праздник выпускников разыскивается ведущий. 

Известно, что прием заявок продлится до 19 мая. Второй этап конкурса откроется  3 и 4 июня.

Отметим, что победители получат шанс выступить на большой сцене Дворцовой площади на одном из самых знаменитых событий России "Алые паруса - 2019".

Ранее мы сообщали о том, что Главной проблемой петербургских водителей стал севший аккумулятор

Фото:pixabay

 

 

Теги: алые паруса, культура, новости спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Культура, Общество,

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