В Петербурге объявили кастинг на "Алые паруса"

Победители получат шанс выступить на большой сцене Дворцовой площади.

В Северной столице стартовал прием заявок на кастинг "Алых парусов". Об этом информирует пресс-служба Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.

Так, петербуржцы смогут выступить в вокально-инструментальном и вокально-танцевальном направлениях. В ведомстве отметили, что участие групп и сольных исполненителей в направление рок -исключается. Также на российский праздник выпускников разыскивается ведущий.

Известно, что прием заявок продлится до 19 мая. Второй этап конкурса откроется 3 и 4 июня.

Отметим, что победители получат шанс выступить на большой сцене Дворцовой площади на одном из самых знаменитых событий России "Алые паруса - 2019".

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