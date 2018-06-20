Главной проблемой петербургских водителей стал севший аккумулятор

Опубликован рейтинг самых частых проблем на дорогах у петербургских водителей.

Сервис "Яндекс" опубликовал рейтинг самых частых проблем на дорогах у петербургских водителей. Об этом сообщается в пресс-релизе организации, который имеется в распоряжении Piter.TV.

Первая проблема автомобилистов – это севший аккумулятор. За ним идет прокол колеса, а в зимнее время – увязание машины в снегу. В топ-5 вошли: заклинившая дверь и застревание на дороге. Помимо этого, петербуржцам приходилось экстренно обращаться за помощью из-за поломки ремня безопасности или гидроусилителя руля, из-за резкого запаха бензина в салоне, из-за дыма из-под капота.

Чаще всего к помощи прибегали владельцы автомобилей Range Rover, Lada, Ford, Volkswagen и BMW.

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Фото: Piter.TV