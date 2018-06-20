Жильцов ЖК "Светлый мир Я - Романтик" лишили дорог, сквера и школы

Петербуржцы довольны устройством своих домов, но их беспокоит неразвитая инфраструктура квартала. Piter.TV узнал, чем именно недовольны жители элитного квартала.

Элитный ЖК "Светлый мир Я - романтик" расположен на намывных территориях Васильевского острова. Сейчас там проживают около 10 000 человек. Застройщиком комплекса выступила компания "Seven Suns". Инвестором намыва территорий, которые продали землю строительной компании - ЗАО "Терра Нова".

Жители довольны устройством своих домов, но их беспокоит неразвитая инфраструктура квартала. Еще в начале,в проектной документации, жильцам обещали, что на территории комплекса будет школа, детские сады, сквер, и что все это построят за счет городских властей. Однако, переехав в элитное жилье, многие петербуржцы столкнулись с проблемами.

Первая, она же самая главная, состоит в том, что дороги намыва не включены в общий перечень дорог Петербурга. На единственном въезде на территорию комплекса не установлены знаки и ограничители. На узком проезде часто возникают пробки - водители не могут разъехаться, из-за этого возникают конфликты. Некоторое автомобилисты и вовсе проезжают по газонам, чтобы миновать затор.

Подписчики нашего движения прислали нам видео: скорая помощь не могла проехать к одной из семей, проживающих в комплексе. Машина оказалась в замкнутом кольце. Мы потом через соцсети нашли человека, к которому она торопилась. Сейчас он находится в реанимации, в тяжелом состоянии. Ирина Баханович, правозащитница

В сентябре на территории ЖК "Светлый мир Я - романтик" обещают открыть новый детский сад. Однако рядом с ним, на месте обещанной школы, стоит наземная парковка.

В квартале также находится небольшой сквер для прогулок - там часто можно увидеть мам с детьми или пенсионеров, отдыхающих на скамейках. Этот участок земли люди в буквальном смысле отвоевали у одного индивидуального предпринимателя, планировавшего сделать на этом месте парковку и поставить ларьки с шавермой. Жильцам удалось остановить его действия и после, на собственные деньги, посадить на территории новые деревья и газон. Зеленые насаждения в сквере часто страдают от недобросовестных водителей, которые пытаются миновать злополучный узкий проезд и выезжают прямо по зеленую зону.

На данный момент мы собрались с жителями, объявили сбор средств на высадку деревьев по периметру сквера. 18 мая планируем субботник. Администрация нам ничем не помогает, они просто не приняли себе на баланс землю, на которой находится сквер. Юлия Ивасишина, член общественного движения "Сделай район лучше"

Жильцы не понимают, почему администрация города не решает их проблемы с дорогой и сквером. Они не раз обращались в комитет по транспортной инфраструктуре, где получали ответ: дорога не включена в перечень городских дорог, а значит, на ней не будут установлены дорожные знаки и ограничители. Люди в отчаянии, ведь, в случае серьезных ДТП, они даже не имеют право вызывать сотрудников ГИБДД. Сквер, который так дорог жильцам, как единственный зеленый островок в огромном квартале, не обслуживается жилищно-коммунальными службами. Жильцы домов и управляющая компания убирают его на субботниках и за счет собственных средств.

Видео и фото: Piter.TV