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На намыве Васильевского острова достроили школу на 685 человек
Вчера, 12:14
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

На намыве Васильевского острова достроили школу на 685 человек

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Там, в том числе, откроют 15 классов по 12 учеников с ограниченными возможностями здоровья.

Завершено строительство общеобразовательной школы с двумя бассейнами в ЖК "Glorax Василеостровский". Школе присвоен адрес: улица Лисянского, дом 6, строение 1, отметил портал "Строительный Петербург".

Новое трехэтажное образовательное учреждение площадью 17 863,8 м2 рассчитано на 685 детей. В школе разместятся 18 классов по 25 учеников в каждом (1-9 класс), 2 класса старшей школы на 28 учеников и 27 учеников (10 и 11 класс), а также 15 классов по 12 учеников с ограниченными возможностями здоровья.

В школе есть 2 бассейна, зал для лечебной физкультуры, актовый зал, стоматологический кабинет и помещения для продленной группы. На улице находятся спортивные площадки для различных игр, в том числе для игры в настольный теннис, и зоны отдыха.

Фото: портал "Строительный Петербург"

Теги: намывные территории, школа
Категории: Лента новостей,

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