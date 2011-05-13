В Петербурге администратор автосервиса чуть не забил насмерть стажёра из-за пьянства

Пострадавший находится в тяжелом состоянии.

Конфликт в автосервисе в Приморском районе едва не закончился убийством. Об этом сообщила пресс-служба МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Около часа ночи из автосервиса на Школьной улице с закрытой черепно-мозговой травмой, закрытыми травмами груди и живота и гематомами в тяжёлом состоянии госпитализировали 29-летнего молодого человека, работающего стажёром.

По подозрению был задержан 29-летний администратор автосервиса. Он пояснил, что избил подчинённого из-за его пьянства. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

На выходных в Кингисеппе мужчина выстрелил из охотничьего ружья в собутыльника.

Фото: Piter.tv