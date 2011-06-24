В Кингисеппе мужчина выстрелил из охотничьего ружья в собутыльника

Посиделки двух приятелей в Кингисеппском районе закончились стрельбой. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.
Около четырех часов утра на территории гаражного общества на Красногвардейской улице 32-летний мужчина во время внезапной ссоры после совместного распития спиртного дважды выстрелил в сторону своего 32-летнего знакомого из охотничьего ружья.
Пострадавшего госпитализировали в больницу. Стрелка задержали. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Также недавно в Красносельском районе был задержан подозреваемый в ограблении врача.
Фото: Piter.tv
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