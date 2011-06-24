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В Кингисеппе мужчина выстрелил из охотничьего ружья в собутыльника
Сегодня, 10:49
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Кингисеппе мужчина выстрелил из охотничьего ружья в собутыльника

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Пострадавшего госпитализировали в больницу.

Посиделки двух приятелей в Кингисеппском районе закончились стрельбой. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

Около четырех часов утра на территории гаражного общества на Красногвардейской улице 32-летний мужчина во время внезапной ссоры после совместного распития спиртного дважды выстрелил в сторону своего 32-летнего знакомого из охотничьего ружья.

Пострадавшего госпитализировали в больницу. Стрелка задержали. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Также недавно в Красносельском районе был задержан подозреваемый в ограблении врача.

Фото: Piter.tv

Теги: кингисепп, стрельба
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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