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"Желтый" уровень опасности объявлен на двое суток в Петербурге
Сегодня, 16:15
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"Желтый" уровень опасности объявлен на двое суток в Петербурге

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Порывы ветра достигнут 15-18 м/с.

В Петербурге в связи с ухудшением погодных условий на двое суток объявили "желтый" уровень опасности, сообщили в Смольном. 

По данным Рocгидрометцeнтрa, с 10:00 16 ноября до 10:00 18 ноября в городе ожидается юго-западный ветер. Его порывы достигнут 15-18 м/с. 

Просим водителей проявлять особую осторожность и по возможности воздержаться от использования автотранспорта в связи с риском ДТП. Особую осторожность также необходимо соблюдать пешеходам. 

Пресс-служба Смольного 

А по словам главного синоптика Петербурга суббота будет более теплой, в воскресенье начнется понижение температуры. 

Фото: Piter.TV 

Теги: желтый уровень опасности, сильный ветер
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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