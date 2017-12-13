"Желтый" уровень опасности объявлен на двое суток в Петербурге

Порывы ветра достигнут 15-18 м/с.

В Петербурге в связи с ухудшением погодных условий на двое суток объявили "желтый" уровень опасности, сообщили в Смольном.

По данным Рocгидрометцeнтрa, с 10:00 16 ноября до 10:00 18 ноября в городе ожидается юго-западный ветер. Его порывы достигнут 15-18 м/с.

Просим водителей проявлять особую осторожность и по возможности воздержаться от использования автотранспорта в связи с риском ДТП. Особую осторожность также необходимо соблюдать пешеходам. Пресс-служба Смольного

А по словам главного синоптика Петербурга суббота будет более теплой, в воскресенье начнется понижение температуры.

Фото: Piter.TV