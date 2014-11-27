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МЧС: в Петербурге 16 ноября ожидаются порывы ветра до 18 м/с
Сегодня, 14:02
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

МЧС: в Петербурге 16 ноября ожидаются порывы ветра до 18 м/с

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В Санкт-Петербурге ожидается ухудшение погодных условий в субботу. Об этом жителей и гостей Северной столицы предупредили в пресс-службе МЧС.

По информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС", 16 ноября в Петербурге местами ожидаются порывы ветра до 18 м/с.   

Колесов заявил, что предстоящие выходные в Петербурге будут ветреными. В воскресенье подует ветер 8-13 м/с, начнется понижение температуры.

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Фото: Piter.tv

Теги: ветер, мчс
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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