МЧС: в Петербурге 16 ноября ожидаются порывы ветра до 18 м/с

В Санкт-Петербурге ожидается ухудшение погодных условий в субботу. Об этом жителей и гостей Северной столицы предупредили в пресс-службе МЧС.

По информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС", 16 ноября в Петербурге местами ожидаются порывы ветра до 18 м/с.

Колесов заявил, что предстоящие выходные в Петербурге будут ветреными. В воскресенье подует ветер 8-13 м/с, начнется понижение температуры.

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Фото: Piter.tv