Колесов заявил, что предстоящие выходные в Петербурге будут ветреными

Днем в субботу при максимальном усилении ветра его порывы достигнут до 15-17 м/с.

Предстоящие выходные дни, 16 и 17 ноября, в Петербурге будут ветреными. Об этом заявил синоптик Александр Колесов.

Днем в субботу при максимальном усилении ветра его порывы, особенно в прибрежной части города, достигнут до 15-17 м/с. Однако этот западный ветер принесет тепло, которое сможет повысить температуру в Северной столице до +7…+9 градусов. Также пройдет дождь.

В воскресенье подует ветер 8-13 м/с, начнется понижение температуры. После теплой ночи столбики термометров покажут +5…+7 градусов.

С понижения температуры воздуха в воскресенье начнется общая тенденция к переходу на более холодную погоду в нашем регионе. Впереди предзимье с осадками в виде снега, температурой воздуха днем близкой к нулю градусов и отрицательной ночью. Александр Колесов, главный синоптик Петербурга

Уже в начале следующей недели пойдет снег с дождем, а температура воздуха составит +2…+4 градусов.

Фото: Piter.TV