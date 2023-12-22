У стрелявшего в центре Петербурга москвича нашли кокаин

В отношении стрелка полиция возбудила уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (Хулиганство). Кроме того, задержанному вменяется совершение деяния, предусмотренного статьей 228 УК РФ (Приобретение и хранение наркотиков).

У подозреваемого в стрельбе в центре Петербурга москвича помимо арсенала оружия нашли кокаин, рассказали в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию утром 29 февраля поступило сообщение о том, что у дома 24 по Малой Морской мужчина выстрелил в воздух из пистолета. Прибывшим на место происшествия нарядом полиции был задержан находившийся в состоянии опьянения 42-летний москвич.

В ходе обыска у задержанного был обнаружен и изъят охолощенный пистолет ТТ, и еще две единицы охолощенного оружия, а также белый порошок массой 1,95 грамма – кокаин. Изъятое оружие направлено на экспертизу.

В отношении стрелка полиция возбудила уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (Хулиганство). Кроме того, задержанному вменяется совершение деяния, предусмотренного статьей 228 УК РФ (Приобретение и хранение наркотиков).

Ранее петербургские таможенники нашли 11 кг кокаина в партии бананов из Бельгии.

Видео: МВД